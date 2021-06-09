وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

المناطق - الرياض

قال وزير الصحة توفيق الربيعة، لقناة العربية إن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف الربيعة “سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة”.

الربيعة أكد أن قيادة المملكة حريصة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.