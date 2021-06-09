احدث الأخبار

جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “
منطقة الرياض
 وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع بنك البلاد
منطقة عسير
 الهيئة العامة للمنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ
الاقتصاد
 فاستلي: انقطاع الانترنت بالعالم كان نتيجة خلل في البرمجيات
أبرز المواد
 صرف أكثر من 56 ألف وصفة دوائية في مركز القلب بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة
أبرز المواد
 صحة الباحة تُنفذ أكثر من 440 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتل رجل أمن في جدة
أبرز المواد
 السلفادور أول دولة تعتمد بتكوين كعملة قانونية
أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “

جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “

منطقة الرياض
وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي

جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي

منطقة عسير
جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع بنك البلاد

جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع بنك البلاد

منطقة عسير

جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “

جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “
http://almnatiq.net/?p=991319
المناطق - الرياض

عقدت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، أمس المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة العربية السعودية ” ، بمشاركة عدد من منسوبي الجامعة من طالبات وهيئة التدريس والباحثين المختصين في التنمية المستدامة .
ويهدف المؤتمر الذي يقام – عن بعد – إلى تعزيز ثقافة البحث العلمي المحكم، وتنمية المهارات البحثية لدى طالبات الجامعة، ودعم التعاون وتبادل الخبرات البحثية بين مختلف التخصصات في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة من خلال مسابقة مصاحبة تهتم بإعداد البحوث العلمية والمبتكرات والأفكار البحثية، وتشجيعهن على نشر البحوث العلمية القيمة وعرضها على المراكز البحثية، واستعراض القدرات والإمكانات البحثية لدى طالبات الجامعة من مختلف التخصصات.
وأكدت معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى أن الجامعة كانت وما زالت بمناخها العلمي وأساتذتها وطالبتها ومراكزها البحثية، بيئة خصبة لنمو البحث العلمي، مشيرة إلى أن البحث العلمي هو المدخل الحقيقي والصحيح لتنمية المجتمع إذ لا يستقيم أن تتحدث عن التنمية بعيداً عن التأسيس لدور البحث العلمي كقاعدة مهمة تنطلق منها كل مشاريع التنمية وبمختلف قطاعاتها المختلفة لتعطي نتاجاً طبيعياً وضرورياً وهو تحقيق الرفاه الاجتماعي.
وركزت محاور المؤتمر على المجالات البيئية، والبشرية، والتكنولوجية، والاقتصادية، مع تسليط الضوء على التنمية المستدامة من حيث المفهوم والتطبيق، وواقع التنمية المستدامة في المملكة ، وجهود بعض القطاعات الحكومية والخاصة في تحقيق التنمية المستدامة.
ويتناول المؤتمر عبر ثمان جلسات حوارية موضوعات : التنمية المستدامة بين المفهوم والأهمية .. نظرة حول تطبيقات الاستدامة في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وعرض للبحوث المشاركة في المجال الصحي، ومسيرة الاستدامة في (سابك)، وعرض للبحوث المشاركة في المجال العلمي، والإبداع نحو الاستدامة،وعرض للبحوث المشاركة في المجال الإداري والتقني، والاستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية، وعرض للبحوث المشاركة في المجال الإنساني.
يذكر أن الجلسات العلمية والمعرض الافتراضي للمؤتمر تتضمن عرض (19) بحثاً، و(15) ملصق علمي.

روابط ذات صلة

برامج ومحاضرات لتثقيف فتيات دار التربية الاجتماعية بالدرعية وتأهيلهن للزواج

برامج ومحاضرات لتثقيف فتيات دار التربية الاجتماعية بالدرعية وتأهيلهن للزواج
إنقاذ شخص علق في أحد جسور المشاة في الرياض

إنقاذ شخص علق في أحد جسور المشاة في الرياض
وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

وفاة المستشار الخاص في إمارة الرياض سحمي بن شويمي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*