احدث الأخبار

بكين تتهم واشنطن بـ”جنون العظمة” بعد إقرار خطة “التهديد الصيني”
أبرز المواد
 جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “
منطقة الرياض
 وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي
منطقة عسير
 جامعة الملك خالد توقع اتفاقية مع بنك البلاد
منطقة عسير
 الهيئة العامة للمنافسة تنشر دليل المبادئ الإرشادية لفحص عمليات الاندماج والاستحواذ
الاقتصاد
 فاستلي: انقطاع الانترنت بالعالم كان نتيجة خلل في البرمجيات
أبرز المواد
 صرف أكثر من 56 ألف وصفة دوائية في مركز القلب بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة
أبرز المواد
 صحة الباحة تُنفذ أكثر من 440 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 المركز الوطني للأرصاد: هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة
أبرز المواد
 تنفيذ حد الحرابة في داعشي قتل رجل أمن في جدة
أبرز المواد
بكين تتهم واشنطن بـ”جنون العظمة” بعد إقرار خطة “التهديد الصيني”

بكين تتهم واشنطن بـ”جنون العظمة” بعد إقرار خطة “التهديد الصيني”

أبرز المواد
جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “

جامعة الأميرة نورة تعقد المؤتمر الأول للبحث الطلابي ” أفكار بحثية نحو مستقبل مستدام بالمملكة “

منطقة الرياض
وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي

جامعة الملك خالد تبحث تعزيز التعاون مع شركة “أمازون” في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي

منطقة عسير

بكين تتهم واشنطن بـ”جنون العظمة” بعد إقرار خطة “التهديد الصيني”

بكين تتهم واشنطن بـ”جنون العظمة” بعد إقرار خطة “التهديد الصيني”
http://almnatiq.net/?p=991321
المناطق - وكالات

اتهمت بكين واشنطن، الأربعاء، بالمبالغة في ما تسميه “التهديد الصيني”، وحضتها على التوقف عن إصدار قوانين تستهدف تعزيز قدرتها على التنافس مع التكنولوجيا الصينية، والامتناع عن تصوير الصين بوصفها تهديداً، وذلك بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي “نصاً تاريخياً” بميزانية 250 مليار دولار، لمواجهة “التهديد التكنلوجي الصيني”.

وقالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الصيني، إن هذا “القانون يكشف جنون العظمة” لدى الولايات المتحدة، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة.

من جهته، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبينغ، إن على الولايات المتحدة ألا تعامل الصين بوصفها عدواً وهمياً، معتبراً أن الولايات المتحدة هي أبرز عدو لنفسها.

وتابع أن الصين تحضّ الولايات المتحدة على تبنّي الموقف الصحيح، وتجنّب الإضرار بعلاقاتهما الشاملة، والتعاون في المجالات المهمة، كما أفادت وكالة “رويترز”.

في السياق ذاته، ندّدت الخارجية الصينية بسعي اليابان وأستراليا إلى تضخيم “التهديد الصيني” وتشويه بكين بشكل خبيث. وقال الناطق باسم الوزارة إن بكين تدعو جميع الأطراف إلى التوقف عن التدخل في شؤونها الداخلية، والكفّ عن تخريب السلام والاستقرار الإقليميّين.

جاء ذلك بعدما أعربت اليابان وأستراليا عن “قلق بالغ” إزاء معلومات عن انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ الصيني، وممارسات تقوّض المؤسسات الديمقراطية في هونغ كونغ، وفق “رويترز”.

كورت كامبل، منسّق شؤون المحيطين، الهندي والهادئ، في مجلس الأمن القومي الأميركي، طالب بكين بممارسة نقد ذاتي لسياساتها. وقال أمام “مركز الأمن الأميركي الجديد”: “خلال السنة أو السنتين الماضيتين، لم تكن الولايات المتحدة هي الدولة التي بذلت جهوداً أكثر من غيرها، لإثارة مشكلات للصين، بل الصين”.

واعتبر أن مؤسسة السياسة الخارجية الصينية تتفهّم أن سياسات الدولة، التي تشمل عسكرة جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي، واتباع نهج أكثر حزماً في الدبلوماسية العالمية، ساهمت في إحداث ردّ فعل عالمي عنيف ضد بكين. واستدرك: “هل يبلغ ذلك الدائرة المقرّبة في القيادة الصينية؟ أعتقد بأن هذا سؤال لا يمكننا الإجابة عليه”، كما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

ورأى كامبل أن الرئيس الصيني شي جينبينغ بات بشكل متزايد القائد الوحيد لبلاده، بدلاً من أن يكون جزءاً من “فريق متماسك من القادة”، كما كان الرؤساء الصينيون السابقون. واعتبر أن هناك “مجموعة ضئيلة” من الأشخاص، الذين يساهمون في رعاية عملية صنع القرار لدى الرئيس الصيني.

وتطرّق كامبل إلى زيارة أجراها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لتايبه أخيراً، معتبراً أنها ساعدت في إثبات أن الولايات المتحدة “تقف إلى جانب تايوان”.

مجلس الشيوخ الأميركي، أقرّ الثلاثاء، بأغلبية 68 صوتاً مقابل 32، حزمة تشريعات بميزانية 250 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز قدرة البلاد على التصدي للتهديد التكنولوجي الصيني، إذ تسعى واشنطن بشكل متزايد إلى اتخاذ موقف متشدد ضد بكين.

وبحسب ما أفاد موقع “أكسيوس”، يوفر التشريع المشترك من الحزبين الديمقراطي والجمهوري نحو 190 مليار دولار لمخصصات تعزيز التكنولوجيا والبحوث الأميركية، على أن يتضمن بشكل منفصل إنفاق نحو 50 مليار دولار لزيادة الإنتاج والبحث في مجال أشباه الموصلات ومعدات الاتصالات.

ويحتاج إقرار المشروع حتى يصبح قانوناً إلى تمريره لمجلس النواب ثم إرساله إلى البيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس الأميركي جو بايدن.

وتأتي موافقة مجلس الشيوخ بأغلبية 68%، متفوقة على اعتراضات الجمهوريين الذين هددوا بعرقلة الحزمة التي تزيد على 200 مليار دولار.

روابط ذات صلة

وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح

وزير الصحة : 14 مليون شخص تلقوا جرعة واحدة من اللقاح
فاستلي: انقطاع الانترنت بالعالم كان نتيجة خلل في البرمجيات

فاستلي: انقطاع الانترنت بالعالم كان نتيجة خلل في البرمجيات
توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة

توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية على محلات الذهب والمجوهرات بالمنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*