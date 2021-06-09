مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن ينهي معاناة طفل من ورم بالأمعاء

الدمام _ فتحية العبدالله



اأسهم – بفضل الله – الفريق الطبي بمستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن في إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات كان يشكو آلامًا حادة أسفل البطن، مع قيء مستمر؛ حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية والإشعاعية اللازمة وجود انسداد معوي في الأمعاء الدقيقة نتيجة وجود ورم بجدار الأمعاء. وعلى الفور باشر الفريق المختص إجراء تدخل جراحي دقيق تم خلاله استئصال الورم بالكامل وتوصيل الأمعاء، وقد كُللت العملية بالنجاح، واستقرت حالة الطفل، وتماثل للشفاء، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.