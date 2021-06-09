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أمانة الاحساء تُشدد على بيع محصول الرطب في العبوات “الكرتونية” وتمنع “الخشبية”

أمانة الاحساء تُشدد على بيع محصول الرطب في العبوات “الكرتونية” وتمنع “الخشبية”

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أمانة الاحساء تُشدد على بيع محصول الرطب في العبوات “الكرتونية” وتمنع “الخشبية”

أمانة الاحساء تُشدد على بيع محصول الرطب في العبوات “الكرتونية” وتمنع “الخشبية”
http://almnatiq.net/?p=991339
الدمام _ فتحية العبدالله

شددت أمانة الاحساء على منع بيع محصول ” الرطب ” في الصناديق الخشبية ، مُهيبةً بالمواطنين والمقيمين بإبتياع المحصول المُعبأ في العبوات الكرتونية بوزن ” 1،2 كيلوجرام ” ، مؤكدة على ان دورها الرقابي والاشرافي يتمثل في متابعة ذلك في النطاق العمراني فقط . 

وأشار المتحدث الرسمي للأمانة خالد بن محمد بووشل الى ان حصر بيع محصول الرطب عبر العبوات الكرتونية المخصصة لذلك  والمُصممة بما يتوافق مع العرض والطلب ، يأتي انطلاقاً من اهداف توعية المزارعين والباعة بضرورة المحافظة على وزن وحجم ثابت لهذا المحصول الهام محلياً بعبوات ذات تصميم جيد تحفظ المحصول ويمكن تخزينها ، إضافة إلى حفظ حقوق المستهلكين ومكافحة الغش التجاري بالأوزان والاسعار وجودة المحصول  ، مبيناً ان المنع من بيع المحصول في الصناديق الخشبية لمالها من اضرار بيئية وصحية على المستهلك والمظهر العام ، بالإضافة الى ان تخزينها غالباً يكون عبر طرق غير سليمة وفي ظروف تتعرض من خلالها الى اكتساب الجراثيم والميكروبات .

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