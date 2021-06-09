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أمير الشرقية يشيد بارتفاع نسب التوطين في المنطقة خلال العام 2021

أمير الشرقية يشيد بارتفاع نسب التوطين في المنطقة خلال العام 2021

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أمير الشرقية يشيد بارتفاع نسب التوطين في المنطقة خلال العام 2021

أمير الشرقية يشيد بارتفاع نسب التوطين في المنطقة خلال العام 2021
http://almnatiq.net/?p=991342
المناطق - الدمام

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالدور الحيوي والهام الذي تقوم به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لخدمة العاملين في قطاع العمل وتهيئة البيئة الملائمة لتتناسب مع التحول الذي تعيشه المملكة لتحقيق رؤية 2030.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الأربعاء معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين والذي قدم لسموه تقريراً عن سير العمل في القطاعات التابعة للوزارة في المنطقة وما حققه فرع المنطقة الشرقية من إنجازات حيث أوضح معاليه أن المنطقة الشرقية حققت إرتفاعاً في نسب التوطين خلال العام 2021 بالإضافة لتحقيق المنطقة اعلى نسبة للتسوية الودية على مستوى المناطق بمبلغ وصل إلى (108.436.610) في ثمانية مكاتب عمل في محافظات المنطقة.

ونوه سموه بجهود فرع الوزارة في المنطقة وتكامله مع الجهات الأخرى لتحقيق المستهدفات والتطلعات مقدراً سموه لجميع العاملين في الفرع جهودهم وسعيهم لإيجاد المبادرات التي تساهم في خفض البطالة وتوفير فرص عمل للمواطنين وانهاء الخلافات العمالية من خلال التسويات الودية.

وقدم معالي نائب وزير العمل شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه الدائم لأعمال فرع الوزارة في المنطقة مما ساهم في تميزه.

حضر الاستقبال الأستاذ تركي بن عبدالله الدبيخي مدير عام التوطين المناطقي والأستاذ عبدالعزيز عنيد الظفيري مدير عام مساندة الفروع والأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية والأستاذ محمد الأطرش مساعد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية لقطاع العمل والأستاذ عبدالرحمن الصامل مدير مكتب نائب الوزير.

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