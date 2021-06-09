استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المكلف اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي.
واطلع سموه على جهود ادارة مكافحة المخدرات بالمنطقة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة ، وأهمية الدور التوعوي في الوقاية من المخدرات وتحذير المجتمع منها.
نائب أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المكلف اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي.
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