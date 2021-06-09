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نائب أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

نائب أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

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نائب أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة

نائب أمير الرياض يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=991345
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة المكلف اللواء الدكتور راشد بن عمر العارضي.
واطلع سموه على جهود ادارة مكافحة المخدرات بالمنطقة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة ، وأهمية الدور التوعوي في الوقاية من المخدرات وتحذير المجتمع منها.

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