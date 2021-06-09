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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى جمهورية بوروندي

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وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى جمهورية بوروندي

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يصل إلى جمهورية بوروندي
http://almnatiq.net/?p=991348
المناطق - واس

وصل معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان، إلى بوجومبورا عاصمة جمهورية بوروندي، اليوم، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله والوفد المرافق له بمطار بوروندي الدولي، الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون في جمهورية بوروندي ايزيدور نتراميبيا، ومستشار وزير خارجية جمهورية بوروندي السفير عمر نيتيزيمبيري، والمدير العام لإدارة التشريفات والبروتوكول في وزارة الخارجية البوروندية السفير ايمانويل فايوركوريرا.

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