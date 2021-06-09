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وزارة الشؤون الإسلامية تباشر توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد بالمملكة

وزارة الشؤون الإسلامية تباشر توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد بالمملكة

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إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين

وزارة الشؤون الإسلامية تباشر توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد بالمملكة

وزارة الشؤون الإسلامية تباشر توزيع مليون نسخة من المصحف الشريف على 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=991360
المناطق - واس

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بتوزيع مليون نسخة من المصاحف بمختلف الأحجام، وترجمات معاني كلمات القرآن الكريم بأكثر من عشر لغات عالمية إلى 413 من جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمناطق المملكة دعماً لأنشطتها وفق الإجراءات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبهذه المناسبة، رفع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه اللفتة الكريمة التي تجسد عنايتهما ورعايتهما بمراكز الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات ودعم مناشطها وأعمالها المنبثقة من رسالة الوزارة وأهدافها العامة لنشر الوسطية والاعتدال.
وأبان معاليه أن هذا الدعم يجسد حرص القيادة الرشيدة على توزيع طبعات كتاب الله لمراكز الدعوة بالداخل ليكون معيناً لهم في دعم مناشطهم وبرامجهم الدعوية المتنوعة ويأتي منها تعليم الجاليات القرآن الكريم ونشر علومه، منوهاً بما تحظى به جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمملكة من دعم مستمر للقيام بمهامها وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع والاضطلاع بمسؤوليتها لنشر الوسطية والاعتدال القائمة على الكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح.

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