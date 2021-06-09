الأحوال المدنية تدشن مكتباً للنساء في مركز المظيلف بمنطقة مكة المكرمة

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دشنت الأحوال المدنية مكتبها النسوي بمركز المظيلف بمنطقة مكة المكرمة، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وإدرج المكتب في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية “أبشر” لاستقبال طلبات المستفيدات.

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة للنساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة.

ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر .