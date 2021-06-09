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أكثر من 47 ملعب متعدد الاستخدام نفذتها بلدية الخبر لتعزيز جودة الحياة

أكثر من 47 ملعب متعدد الاستخدام نفذتها بلدية الخبر لتعزيز جودة الحياة
http://almnatiq.net/?p=991384
الخبر - المناطق

كشف رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي عن زيادة أعداد الملاعب الرياضية في الحدائق والمتنزهات داخل أحياء الخبر لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب والراغبين في مزاولة الرياضة والألعاب الجماعية وتوفير جميع وسائل الراحة لهم من مرافق وعامة ومواقف ومباني خدمات وتكثيف ورفع جودة الصيانة لهذه المنشآت الرياضية، حيث بلغ عدد الملاعب المخصصة لمزاولة رياضة كرة القدم حتى الآن ٣٥ ملعب بمساحة إجمالية قدرها ٤٥٠٠٠م٢ وبلغ عدد الملاعب متعددة الاستخدام ( كرة طائرة، كرة سلة ) ١٢ ملعب ليصبح الإجمالي 47 ملعب في الخبر.

وأكد المهندس سلطان الزايدي أن البلدية تعمل على رفع جودة الحياة ودعم برنامج الخبر مدينة صحية من خلال العديد من الخدمات التي يتم تقديمها ومن أبرزها الملاعب الرياضية التي تعد من أهم مقوّمات جودة الحياة ليكون بمقدور الجميع ممارسة رياضاتهم المفضلة في بيئة مثالية وتشجيع الرياضات بأنواعها وتكمن أهمية هذه الملاعب الرياضية في إظهار طاقات الشباب في المناطق والأحياء السكنية وإبرازها في المجتمع ، بالإضافة إلى أن هذه الملاعب تلعب دوراً كبيراً في الحفاظ على الشباب وشغل وقت الفراغ من خلال ممارسة هذه الرياضات قريباً من مسكنهم لتفادي الكثير من المشاكل الصحية, كذلك فإنها تزيد من روابط التواصل بين الشباب وتزيد من فرص التعارف فيما بينهم وتعمل على سد حاجاتهم الشبابية والرياضية في كل حي. 

كما حرصت بلدية الخبر على تشغيل 5 ساحات رياضية من خلال ابرام مذكرات تفاهم مع اللجان ومراكز الأحياء والتعاون في إقامة دورات ومسابقات رياضية مشتركة، وذلك في كل من (ساحة الراكة، ساحة العليا، ساحة الثقبة، ساحة الاسكان، ساحة البحيرة) بمساحة إجمالية ٢٠٠٠٠م٢.

ونوه المهندس الزايدي بأن هناك مقترح لدراسة إمكانية توفير مواقع لإقامة ملاعب للتدريب أو أكاديميات لكرة القدم، وكذلك إمكانية إقامة ملاعب رياضية، بالشراكة مع القطاع الخاص في عدد من الساحات الرياضية والمتنزهات في مدينة الخبر.

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