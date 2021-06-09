“أرامكو” تتلقى طلبات بأكثر من 30 مليار دولار لإصدارها من الصكوك

المناطق - وكالات

أظهرت وثيقة، تلقي شركة أرامكو السعودية، أكبر منتجي النفط في العالم، طلبات اكتتاب بأكثر من 30 مليار دولار في صكوكها.

فيما رجّح مصدران أن تجمع شركة أرامكو السعودية مبلغاً يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، اليوم الأربعاء، مع عودتها لأسواق الدين العالمية بإصدار أول صكوك مقومة بالدولار الأمريكي في تاريخها.

وبدأت “أرامكو” أكبر شركة طاقة في العالم، تسويق أوَّل إصدار الصكوك المقوَّمة بالدولار؛ إذ تطرح الشركة التي تسيطر عليها الدولة صكوكاً على 3 شرائح بآجال 3، و5، و10 سنوات، وفقاً لما ذكره مصدر مطَّلع على الأمر لوكالة “بلومبرغ”، طلب عدم الكشف عن هويته؛ لأنَّ التفاصيل خاصة.

وبحسب “رويترز”، تلقى المستثمرون المحتملون تسعيراً استرشادياً لشريحة السنوات الثلاث عند 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية، وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.

وعزا مصدرٌ إقدام “أرامكو” على إصدار صكوك بدلاً من السندات التقليدية، إلى ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلَّة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام، ومن المتوقَّع تحديد الشروط، والحجم النهائي اليوم الأربعاء.