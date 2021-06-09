الصحة تُعلن تسجيل 1274 حالة مؤكدة وتؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح

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أكدت وزارة الصحة أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون بمشيئة الله من خلال أخذ اللقاح، مبينة أن لقاحات (كوفيد-19) آمنة وفعّالة بشكل كبير في الوقاية من المرض الشديد والإصابات الحرجة.

‏وأعلنت الصحة تسجيل 1274 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ، بالإضافة إلى تعافي 1028 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 9929 حالة منها 1565 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ 461242 حالة، فيما وصلت حالات التعافي إلى 443810 حالات، بالإضافة إلى تسجيل 15 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى 7503 حالات “يرحمهم الله جميعاً”، كما أجري 92124 فحصاً مخبرياً.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).