أمير منطقة القصيم يطلع على جهود جمعية البدائع الخيرية

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر الأمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية البدائع الخيرية سليمان العبيد الرئاسة الفخرية لمجلس إدارة جمعية محافظة البدائع الخيرية ، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق.

ونوه سموه بجهود الجمعية وما تقدم من خدمات وأعمال جليلة مقدرة لفئة غالية على الجميع، مشيداً بأعمال الجمعية الخيرية التي تتابع كل محتاج وفقير في محافظة البدائع ، مؤكداً تقديم الدعم وما تحتاجه الجمعية لتواصل تميزها في تقديم خدماتها.

كما تسلم سمو أمير القصيم خلال اللقاء الرئاسة الفخرية لجمعية البدائع الخيرية، كما إطلع سموه تقريرا يتضمن مشاركة الجمعية لحملة إفطارك في مكانك والتي اقيمت خلال شهر رمضان المبارك وذلك تطبيقاً للإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا ، واستفاد منها أكثر من 30 ألف مستفيد ، وتقديم إيجاز عن الجمعية وأعمالها وما تقدمه من خدمات خيرية واجتماعية وتثقيفية وتوعوية.

من جانبه عبر رئيس جمعية البر بالبدائع عن بالغ شكره لقبول سموه هذه الرئاسة الفخرية للجمعية ، لافتاً الانتباه إلى أنها جاءت تقديراً لسموه ولدعمه المتواصل لأعمال الخير والبر ، ومده ليد العون لأسر المحتاجة والمتعففة.