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أمير القصيم يستقبل لجنة شباب مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها.

أمير القصيم يستقبل لجنة شباب مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها.
http://almnatiq.net/?p=991418
المناطق - بريدة

إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم   لجنة شباب مدينة بريدة بعد إعادة تشكيله وبدء دورته الجديدة وأعماله ونشاطاته ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان و أمين عام مجلس شباب المنطقة دهش الدهش ، وأعضاء اللجنة الذين قدموا للسلام على سموه ، والاستنارة بتوجيهاته.

وأشاد سمو أمير القصيم بجهود اللجان الشبابية بمجلس الشباب بالمنطقة ، على مايقومون به أدوار ملموسة لدعم المناشط الشبابية ، وتفعيل البرامج التي تسهم في تعزيز الجوانب الوطنية لدى النشء وحمايتهم في كل ما يشكل خطرا على أفكارهم .

وأكد أن مايميز المجلس أن أعماله غير محددة وشمولية، ووجه بزيادة أعداد اللجان على مستوى المنطقة، مشيراً أهمية إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تطوير عمل لجان الشباب ، والعمل على تعزيز الشراكات والتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

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