غرفة تبوك تقعد برامج تخصصية ومهنية للباحثين عن عمل

المناطق- تبوك:

تواصل غرفة تبوك التجارية ممثلةً بمركز التدريب إقامة العديد من البرامج التدريبية والتخصصية والمهنية التي تهدف إلى تعزيز مهارات الباحثين عن عمل، وتمكينهم من بناء مستقبلهم المهني وفقاً لمتطلبات أسواق العمل.وتتنوع هذه البرامج مابين تدريبية ودبلومات مهنية في أهم التخصصات المطلوبة لسوق العمل والمعتمدة في كافة جهات القطاع الخاص وذلك بالتعاون مع عدد من المراكز التدريبية المعتمدة التي تقدم خدماتها عبر التعليم عن بعد، وفق أحدث الطرق وأنجعها أثراً.ويسعى المركز إلى تقديم الخدمات التدريبية لتلبية تطلعات شباب وفتيات منطقة تبوك ومواكبة كل ما يستجد في مجال التدريب والتطوير المعرفي والمهني والتقني في مجالات مختلفة في تخصصات الأعمال وعلوم الحاسب والتسویق والإدارة وغیرھا التي تم تصمیمھا بعنایة على أعلى المستویات لتطویر مھارات تنافسیة في سوق العمل حيث يمكن للراغبين الإستفادة من هذه البرامج الدخول على منصة المركز عبر الرابط التالي :-

‏⁦‪web.zamn.app/gxt-boh-tyo-47v‬