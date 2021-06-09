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المياه الوطنية تنتهي من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وخطوط وشبكات وتوصيلات لخدمة 20 ألف مستفيد جديد بالدوادمي

المياه الوطنية تنتهي من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وخطوط وشبكات وتوصيلات لخدمة 20 ألف مستفيد جديد بالدوادمي

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المياه الوطنية تنتهي من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وخطوط وشبكات وتوصيلات لخدمة 20 ألف مستفيد جديد بالدوادمي

المياه الوطنية تنتهي من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وخطوط وشبكات وتوصيلات لخدمة 20 ألف مستفيد جديد بالدوادمي
http://almnatiq.net/?p=991428
المناطق - الرياض


واصلت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الأوسط استكمال وتنفيذ مشاريعها المائية التي وضعتها سلفًا ضمن خططها الاستراتيجية لتحقيق أهدافها التطويرية لبُنى منظومتها التحتية، بهدف رفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها، وضمات استمرارية كفاءتها التشغيلية.

وانتهت الشركة مؤخرًا من أعمال تشييد محطة ضخ، وعدد (5) خزانات مياه أرضية وعلوية بسعة تجاوزت (26) ألف م3، بالإضافة إلى تنفيذها خطوط وشبكات للمياه بأطوال تجاوزت (108) كيلو متر طولي، وتنفيذها عدد (1595) توصيلة لخدمة ما يقارب (20) ألف مستفيد جديد في أجزاء متفرقة من محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أن هذا المشروع تجاوزت تكلفته أكثر من (51) مليون ريال، ويهدف إلى زيادة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، ورفع نسب التغطية بما يحقق استدامة الأمن المائي، مؤكدةً أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول الزمنية والخطط التشغيلية المعتمدة، مشددةً في الوقت ذاته على مراعاتها والتزامها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشروعات.

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