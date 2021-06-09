ضبط 30 طنًا من “الكبتاجون” اللبناني في النمسا قبل تهريبه للمملكة

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أعلنت الشرطة النمساوية، ضبط عصابة مكونة من 81 شخصا بحوزتهم 30 طنا من “الكبتاغون” اللبناني كانت في طريقها إلى المملكة

وكانت الجمارك السعودية في ميناء جدة قد تمكنت، في أبريل الماضي، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، كانت مُخبأة في شحنة رمان، وعلى إثر ذلك أعلنت السعودية حظر استيراد الفواكه والخضراوات من لبنان.