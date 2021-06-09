أمير القصيم يفتتح مركز مستقبل بريدة للغسيل الكلوي

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إفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مركز مستقبل بريدة للغسيل الكلوي ، الذي يعد أحد المشاريع الصحية لبرنامج المشاركة المجتمعية ، والذي تبرع به الشيخ عبدالله الصالح الراشد .

واستمع سمو أمير القصيم إلى شرح موجز من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشائع عن الخدمات التي يقدمها المركز لخدمة مرضى الغسيل الكلوي ، حيث انه يعد أحد المشاريع الصحية لبرناج المشاركة المجتمعية ، وسيتم تشغيله من قبل التجمع الصحي بالمنطقة ، بعد توفير الكوادر الطبية والفنية لتقديم الرعاية لمرضى الكلى .

وبارك سمو أمير منطقة القصيم جهود الشيخ عبدالله الصالح الراشد ، واصفاً مايقوم به من مبادرات إنسانية وجهود جليلة بأنها غير مستغربة من الباذلين المخلصين أمثاله سائلا الله العلي القدير ان يجعلها في كوازين حسناته، وبين سمو أمير القصيم هذا المركز له أهمية كبيرة في خدمة المرضى ، مؤكداً سموه بأن فريق العمل بالتجمع الصحي والشؤون الصحية سيكونوه على قدر عال من المسؤولية لتشغيل المركز وإدارته بمهنية وانسانية عالية في سبيل خدمة المرضى بجميع فئاتهم .

حضر حفل الإفتتاح وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ومستشار سمو أمير القصيم الدكتور فيصل الخميس والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الدكتور سلطان الشائع ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة ، وفضيلة الشيخ الدكتور صالح الونيان .