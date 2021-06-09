احدث الأخبار

أمير القصيم يدشن قاعتين بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر بتخصصي بريدة
منطقة القصيم
 أمير القصيم يفتتح مركز مستقبل بريدة للغسيل الكلوي
منطقة القصيم
 ضبط 30 طنًا من “الكبتاجون” اللبناني في النمسا قبل تهريبه للمملكة
أبرز المواد
 “التامينات الاجتماعية”: قرار شمول العاملين بالقطاع العام الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه منذ تاريخ صدوره ولا يسري على المدد السابقة
أبرز المواد
 ” إثراء” يطلق المخيم الصيفي الرابع بعنوان ” الكون.. وأبعد من السماء”
المنطقة الشرقية
 المياه الوطنية تنتهي من تشييد 5 خزانات ومحطة ضخ وخطوط وشبكات وتوصيلات لخدمة 20 ألف مستفيد جديد بالدوادمي
منطقة الرياض
 غرفة تبوك تقعد برامج تخصصية ومهنية للباحثين عن عمل
منطقة تبوك
 الجدعان يشكر القيادة على استثناء الجهات الحكومية من المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل لجنة شباب مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها.
منطقة القصيم
 أمير منطقة القصيم يطلع على جهود جمعية البدائع الخيرية
منطقة القصيم
 الصحة تُعلن تسجيل 1274 حالة مؤكدة وتؤكد أن الوقاية من مضاعفات كورونا الشديدة والحرجة تكون من خلال أخذ اللقاح
أبرز المواد
 وزيرا الصناعة والثروة المعدنية والصحة يدشنان أول جهاز تنفس صناعي بمواصفات عالمية “صنع في السعودية”
أبرز المواد
أمير القصيم يدشن قاعتين بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر بتخصصي بريدة

أمير القصيم يدشن قاعتين بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر بتخصصي بريدة

منطقة القصيم
أمير القصيم يفتتح مركز مستقبل بريدة للغسيل الكلوي

أمير القصيم يفتتح مركز مستقبل بريدة للغسيل الكلوي

منطقة القصيم
ضبط 30 طنًا من “الكبتاجون” اللبناني في النمسا قبل تهريبه للمملكة

ضبط 30 طنًا من “الكبتاجون” اللبناني في النمسا قبل تهريبه للمملكة

أبرز المواد
“التامينات الاجتماعية”: قرار شمول العاملين بالقطاع العام الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه منذ تاريخ صدوره ولا يسري على المدد السابقة

“التامينات الاجتماعية”: قرار شمول العاملين بالقطاع العام الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني بدأ تطبيقه منذ تاريخ صدوره ولا يسري على المدد السابقة

أبرز المواد

أكد سموه ان تخليد ذكراهم حق مستحق لشهداء الصحة ..

أمير القصيم يدشن قاعتين بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر بتخصصي بريدة

أمير القصيم يدشن قاعتين بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر بتخصصي بريدة
http://almnatiq.net/?p=991448
المناطق - بريدة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ان تكريم شهداء الصحة وتقدير تضحياتهم حق مستحق، نظير ما قدموه من خدمات جليلة للمرضى وعلاجهم من جائحة كورونا .

وقال سموه : أوصيكم بخدمة المريض أولاً وأشيد بجهود كافة الزملاء والزميلات الكرام بالقطاع الصحي وأشكرهم ولكن أقول لهم “رعاية وصحة المرضى من ذمتنا إلى ذمتكم”.

واشار سمو أمير القصيم بأن القيادة الرشيدة – أعزها الله – أولت شهداء الصحة من الممارسين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية إهتماماً كبيرا ، مشيراً سموه  بأن تخليد أسماء شهداء صحة بتسمية قاعات بأسمائهم يُعد تكريماً لهم، لرجال بذلوا جهودهم وضحوا بارواحهم وهما الشهيد الدكتور عبدالله نصري والشهيد الدكتور خالد العمر، الذي كانوا لهم دورا كبيرا في سبيل علاج المرضى من جائحة كورونا. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمتهم وان يجزي كل من يقوم برعاية المرضى  خير الجزاء .

جاء ذلك بعد ان دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم قاعتي المحاضرات بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر ، بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.

وذكر مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور تركي المقبل بأن مبادرة تسمية القاعات بالمستشفى بأسماء شهداء الواجب تأتي إنطلاقا من توجيهات سمو أمير منطقة القصيم تقديرا لأدوار شهداء الصحة وتخليدا لذكراهم عرفاناً بما قدموه من جهود في سبيل خدمة المرضى .

كما كرم سمو أمير القصيم أبناء شهيدي الواجب الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر ، تقديرا لمشاركتهم بهذه المناسبة ، متمنيا لهم التوفيق. 

روابط ذات صلة

أمير القصيم يفتتح مركز مستقبل بريدة للغسيل الكلوي

أمير القصيم يفتتح مركز مستقبل بريدة للغسيل الكلوي
أمير القصيم يستقبل لجنة شباب مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها.

أمير القصيم يستقبل لجنة شباب مدينة بريدة بعد إعادة تشكيلها.
أمير منطقة القصيم يطلع على جهود جمعية البدائع الخيرية

أمير منطقة القصيم يطلع على جهود جمعية البدائع الخيرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*