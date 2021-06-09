أمير القصيم يدشن قاعتين بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر بتخصصي بريدة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، ان تكريم شهداء الصحة وتقدير تضحياتهم حق مستحق، نظير ما قدموه من خدمات جليلة للمرضى وعلاجهم من جائحة كورونا .

وقال سموه : أوصيكم بخدمة المريض أولاً وأشيد بجهود كافة الزملاء والزميلات الكرام بالقطاع الصحي وأشكرهم ولكن أقول لهم “رعاية وصحة المرضى من ذمتنا إلى ذمتكم”.

واشار سمو أمير القصيم بأن القيادة الرشيدة – أعزها الله – أولت شهداء الصحة من الممارسين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية إهتماماً كبيرا ، مشيراً سموه بأن تخليد أسماء شهداء صحة بتسمية قاعات بأسمائهم يُعد تكريماً لهم، لرجال بذلوا جهودهم وضحوا بارواحهم وهما الشهيد الدكتور عبدالله نصري والشهيد الدكتور خالد العمر، الذي كانوا لهم دورا كبيرا في سبيل علاج المرضى من جائحة كورونا. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمتهم وان يجزي كل من يقوم برعاية المرضى خير الجزاء .

جاء ذلك بعد ان دشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم قاعتي المحاضرات بإسمي شهيدي الصحة الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر ، بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان والرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع ومدير عام الشؤون الصحية بالقصيم أيمن الرقيبة.

وذكر مدير مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة الدكتور تركي المقبل بأن مبادرة تسمية القاعات بالمستشفى بأسماء شهداء الواجب تأتي إنطلاقا من توجيهات سمو أمير منطقة القصيم تقديرا لأدوار شهداء الصحة وتخليدا لذكراهم عرفاناً بما قدموه من جهود في سبيل خدمة المرضى .

كما كرم سمو أمير القصيم أبناء شهيدي الواجب الدكتور عبدالله نصري والدكتور خالد العمر ، تقديرا لمشاركتهم بهذه المناسبة ، متمنيا لهم التوفيق.