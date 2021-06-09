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إرادة بجدة يحقق 100% في تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين

إرادة بجدة يحقق 100% في تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين
http://almnatiq.net/?p=991460
المناطق - جدة

حقق مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في قسم الخدمة الإجتماعية نسبة 100% في الخدمات العلاجية المقدمة للمراجعين والمستفيدين خلال شهر مايو الحالي ، في إشارة إلى إرتفاع نسبة التحسين في التقييم الإجتماعي والجلسات والمقابلات العلاجية والإستشارات الأسرية التي تساهم في إيجاد الحلول المناسبة للأسر تجاه أبنائهم وذويهم.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا التحسن المستمر في كافة الإدارات والأقسام ومن ضمنها قسم الخدمة الاجتماعية الذي يعتبر حلقة التواصل المستمر بين المجمع بكافة خدماته وبين المجتمع والأسر والمستفيدين والمراجعين.

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