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خلال ثلاثة أيام:

موارد الرياض تنفذ أكثر من 300 زيارة رقابية على قطاع السيارات والدراجات النارية

موارد الرياض تنفذ أكثر من 300 زيارة رقابية على قطاع السيارات والدراجات النارية
http://almnatiq.net/?p=991463
المناطق - الرياض

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أيام الماضية أكثر من 300 زيارة رقابية على قطاع السيارات والدراجات النارية لمتابعة مدى التزام المنشآت بضوابط الوزارة المنظمة لسوق العمل

واسفرت الحملات التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها “الأفلاج ، وادي الدواسر ، الزلفي ، السليل ، شقرا ، الخرج ، المجمعة ، القويعية ، الدوادمي “عن ضبط 82 مخالفة وإنذار وتم اتخاذ اللازم حيالها .

وجدد فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض دعوته لجميع المواطنين والمواطنات الى الابلاغ عن المخالفات عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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