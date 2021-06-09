نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص والمشرف على مكتب سمو أمير المنطقة

المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض صلاة الميت اليوم على المستشار الخاص والمشرف على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز – رحمه الله – في مقبرة الناصفة بمحافظة الخرج.

وقدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.