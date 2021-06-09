التقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمعالي وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية بوروندي
التقى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، بمعالي وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.
التعليقات (٠) اضف تعليق