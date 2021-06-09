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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان

خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
http://almnatiq.net/?p=991474
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ رسالة خطية، من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال استقباله في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، حيث رحب سموه بمعالي وزير خارجية سلطنة عُمان والوفد المرافق له.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤن السياسية والاقتصادية السفير عيد بن محمد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي.

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