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صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج «الجراحة العامة»

صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج «الجراحة العامة»
http://almnatiq.net/?p=991486
المناطق - الجوف

حصلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف من الحصول على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في برنامج الجراحة العامة كمركز تدريبي وتعليمي تابع لبرنامج شهادة الاختصاص وذلك بعد تطبيق متطلبات ومعايير الاعتماد ، وبرامج التدريب و آلياتها لقسم الجراحة العامة في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا .

و جاء حصول قسم الجراحة العامة على الاعتماد بعد إجراء تقييم شامل من أعضاء اللجنة و التأكد من إتمام متطلبات الاعتماد والتزامها بمعايير و برامج اعتماد الجراحة العامة المراجعة الدورية للإجراءات المتبعة و النواحي التشغيلية و التدريبية ، كما يعكس هذا الاعتماد ثقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بما يقدمه قسم الجراحة العامة في المستشفى من خدمات صحية عالية الجودة ، و بما لدى المستشفى من كفاءات طبية مؤهلة و إمكانات وتجهيزات عالية المستوى .

و أكدت صحة الجوف أن هذا الاعتماد يضاف إلى سلسلة الإنجازات و الاعتمادات التي حصدها صحة الجوف في العديد من الأقسام التخصصية التي تعكس مدى تطبيق مستشفياتها لجميع متطلبات الهيئة التي تم تقييمها ميدانياً من خلال اللجان المتخصصة ، حيث تعد هذه الاعتمادات حافزاً لتقديم مخرجات و خدمات طبية ذات جودة عالية متوافقة مع المعايير المطلوبة و تعكس المستويات العالية التي تحظى بها المنشآت الصحية بالمنطقة.

وذكرت أن هذا الاعتماد سيُسهم بإذن الله في رفع كفاءة الأطباء والاستفادة من مخرجات هذه البرامج لتطوير الكوادر الطبية والتعليمية والسريرية في المراكز التدريبية على مستوى منطقة الجوف لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية وغيرها مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عالي يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.

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