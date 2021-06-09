احدث الأخبار

توجيه من “السديس” باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس
أبرز المواد
 صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج «الجراحة العامة»
منطقة الجوف
 ظاهرة طوكيو الغريبة.. المدينة التي يتلاشى سكانها
أبرز المواد
 الدول الصناعية تفرض ضريبة موحدة على الشركات العملاقة
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من سلطان عُمان
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية بوروندي
محليات
 وزير الداخلية يعلق على تنفيذ حد الحرابة في الداعشي الذي قتـل رجل الأمن هادي القحطاني
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على المستشار الخاص والمشرف على مكتب سمو أمير المنطقة
منطقة الرياض
 موارد الرياض تنفذ أكثر من 300 زيارة رقابية على قطاع السيارات والدراجات النارية
منطقة الرياض
 إرادة بجدة يحقق 100% في تحسين الخدمات المقدمة للمراجعين والمستفيدين
منطقة مكة المكرمة
 وزير التعليم: أبناء وبنات الوطن يستحقون نظامًا تعليميًا يستجيب لطموحاتهم ويستثمر قدراتهم ومهاراتهم ويعزز من مشاركتهم لخدمة وطنهم
أبرز المواد
توجيه من “السديس” باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد

توجيه من “السديس” باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد

أبرز المواد
تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس

أبرز المواد
صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج «الجراحة العامة»

صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج «الجراحة العامة»

منطقة الجوف
ظاهرة طوكيو الغريبة.. المدينة التي يتلاشى سكانها

ظاهرة طوكيو الغريبة.. المدينة التي يتلاشى سكانها

أبرز المواد

توجيه من “السديس” باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد

توجيه من “السديس” باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد
http://almnatiq.net/?p=991493
المناطق - الرياض:

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين باعتماد إمامين في كل فرض؛ أصلي واحتياطي، وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد.

وشدد على ضرورة تنفيذ الإجراء على وجه السرعة وعدم التأخير، وتنظيم الجداول بين الأئمة والمؤذنين، بما يضمن السلاسة في المواعيد وعدم التأثير على تأدية الصلاة في الحرمين الشريفين.

وكان السديس قرر، اليوم (الأربعاء)، إعفاء مدير إدارة شؤون الأئمة والمؤذنين بالمسجد النبوي ووكيل الإدارة من منصبيهما، نظرا للقصور في العمل، وتكليف وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية للإشراف المباشر على الإدارة وإعادة هيكلتها.

روابط ذات صلة

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس

تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس
ظاهرة طوكيو الغريبة.. المدينة التي يتلاشى سكانها

ظاهرة طوكيو الغريبة.. المدينة التي يتلاشى سكانها
الدول الصناعية تفرض ضريبة موحدة على الشركات العملاقة

الدول الصناعية تفرض ضريبة موحدة على الشركات العملاقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*