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الملكية الفكرية و”جوجل” يناقشان حماية الحقوق في المجال الرقمي

الملكية الفكرية و”جوجل” يناقشان حماية الحقوق في المجال الرقمي
http://almnatiq.net/?p=991512
المناطق - واس:

عقدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع شركة جوجل, ورشة عمل افتراضية بعنوان “حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية في المجال الرقمي” بمشاركة عدد من ممثلي الجهتين، تهدف الورشة للتعرف على الأساليب والطرق الفنية المستخدمة في الانتهاكات الرقمية وآليات مكافحة قرصنة البث الرقمي وحماية حقوق الملكية الفكرية.

واستُعرضت خلال ورشة العمل طرق إزالة المحتوى المخالف من المنصات التابعة لشركة جوجل، ومناقشة آلية حجب التطبيقات المنتهكة على متجر جوجل بلاي، والتعرف على الإجراءات المتبعة لحماية حقوق الملكية الفكرية في منصة اليوتيوب وكيفية تأثيرها, واستعراض جهود الهيئة في التوعية بالملكية الفكرية وإنفاذ حقوقها في المملكة.

وأشار المدير التنفيذي لاحترام الملكية الفكرية ياسر الدباسي إلى أن أهمية التعاون بين الجهتين سيسهم بشكل كبير في تعزيز إنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال العمل المشترك، كما قدم شكره لشركة جوجل على تعاونها في تحقيق أهداف الورشة.

وأكد الدباسي, أهمية تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص من خلال نماذج شراكة فاعلة للتصدي لجميع أنواع الانتهاكات، والحد من عمليات القرصنة، والذي بدوره سيسهم في تحسين إنفاذ وحماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الأثر الاقتصادي للمملكة.

يذكر أن الهيئة السعودية للملكية الفكرية تسعى لتعزيز الجهود مع القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز حماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، حيث إنها تُخطط لعقد العديد من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مما سينتج توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون المشترك.

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