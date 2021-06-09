تراجع أسعار النفط

المناطق - واس:

سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم، متأثرةً ببيانات تفيد بضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة.



فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً ما يعادل 0.3 % إلى 71.99 دولاراً للبرميل، بعد أن لامست في وقت سابق 72.83 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 20 مايو 2019.



وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً ما يعادل 0.6 % إلى 69.62 دولاراً للبرميل بعدما سجلت 70.62 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر 2018.