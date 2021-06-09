احدث الأخبار

الكويت تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1279 حالة
أبرز المواد
 ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة قطعوا الأشجار وحولوها إلى فحم في مكة
أبرز المواد
 تراجع أسعار النفط
أبرز المواد
 “الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق
أبرز المواد
 هل رواتب ومراتب الموظفين ستشهد تغييرًا في نظام التحول والتخصيص؟
أبرز المواد
 الملكية الفكرية و”جوجل” يناقشان حماية الحقوق في المجال الرقمي
أبرز المواد
 صور.. تعرف على الفيلا الخلابة التي سيلتقي بها بايدن مع بوتن
أبرز المواد
 بعدما أقره البرلمان الأوروبي.. ما هو “جواز سفر كورونا”؟
أبرز المواد
 وزير الصحة يدشن مركز لقاحات كورونا بالصالة الرياضية لملعب الأمير عبدالله الفيصل
أبرز المواد
 توجيه من “السديس” باعتماد إمامين في كل فرض وثلاثة مؤذنين في وقت الفرض الواحد
أبرز المواد
 تعرف على حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الخميس
أبرز المواد
 صحة الجوف تحصل على الاعتماد لبرنامج «الجراحة العامة»
منطقة الجوف
الكويت تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1279 حالة

الكويت تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1279 حالة

أبرز المواد
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة قطعوا الأشجار وحولوها إلى فحم في مكة

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة قطعوا الأشجار وحولوها إلى فحم في مكة

أبرز المواد
تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط

أبرز المواد
“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق

أبرز المواد

الكويت تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1279 حالة

الكويت تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1279 حالة
http://almnatiq.net/?p=991530
المناطق - واس:

سجلت الكويت 1391 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 321648 ، في حين سجلت خمس حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 1806.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إلى تسجيل 1279 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 304916، موضحاً أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 80ر94 في المئة.

روابط ذات صلة

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة قطعوا الأشجار وحولوها إلى فحم في مكة

ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة قطعوا الأشجار وحولوها إلى فحم في مكة
تراجع أسعار النفط

تراجع أسعار النفط
“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق

“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*