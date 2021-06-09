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أمريكا تنوي استخدام حبوب “مولنوبيرافير” لعلاج الإصابة بكورونا

أمريكا تنوي استخدام حبوب “مولنوبيرافير” لعلاج الإصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=991560
المناطق - وكالات:

تنوي الولايات المتحدة استخدام حبوب تُسمى “مولنوبيرافير” لعلاج المصابين بفيروس كورونا، بعد شرائها 1.7 مليون علبة من الدواء مقابل 1.2 مليار دولار.

وأوضحت وزارة الصحة الأمريكية اليوم (الأربعاء) أن الدواء يخضع حالياً للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية، والتي تشمل 1850 شخصا في أنحاء مختلفة من العالم.

ولفتت إلى أنها تترقب حصول العلاج الجديد على موافقة إدارة الغذاء والدواء، ومن ثم البدء في استخدامه.

وتُعد حبوب مولنوبيرافير من الأدوية المضادة للفيروسات، وتُعطى عن طريق الفم ، حيث إنها تنتمي لفئة من المضادات التي تعمل عبر استهداف أنزيم يحتاج له الفيروس لنسخ مادته الجينية، وإدخال طفرات تجعله غير قادر على التكاثر.

وأظهرت النتائج المبكرة من تجارب المرحلة الثانية أن عشرات المتطوعين الذين ثبتت إصابتهم بكورونا، اختفت آثار الفيروس من أجسامهم بعد استخدامهم الدواء.

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