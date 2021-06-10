احدث الأخبار

تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية
أبرز المواد
 جازان.. نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل السفيران التنزاني والمصري لدى المملكة
أبرز المواد
 المجلس الأوروبي يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن
أبرز المواد
 تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي التدريب بالرياض والشرقية
أبرز المواد
 ضبط 41 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الجوف
أبرز المواد
 أمريكا تنوي استخدام حبوب “مولنوبيرافير” لعلاج الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 “البيئة”: مكافحة الحيوانات الضالة ليست من اختصاصنا
أبرز المواد
 أمير مكة يدشن معرض المشاريع الرقمي ويكرم الفائزين بجائزة مكة للتميز والمبادرات الرقمية
أبرز المواد
 الكويت تسجل 1391 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1279 حالة
أبرز المواد
 ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة قطعوا الأشجار وحولوها إلى فحم في مكة
أبرز المواد
تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها

تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها

أبرز المواد
نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية

نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية

أبرز المواد
جازان.. نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

جازان.. نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

أبرز المواد
أمير مكة يستقبل السفيران التنزاني والمصري لدى المملكة

أمير مكة يستقبل السفيران التنزاني والمصري لدى المملكة

أبرز المواد

المجلس الأوروبي يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن

المجلس الأوروبي يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن
http://almnatiq.net/?p=991586
المناطق - وكالات:

قال المجلس الأوروبي، الأربعاء، إنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن، مؤكدًا أنه يدعم “الحكومة اليمنية ووحدة البلاد واستقرارها”.

وفي السياق نفسه، شدد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على أن السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن هو إنهاء الحرب التي شنتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

وتطرق بن مبارك خلال لقائه في بروكسل كبير مستشاري السياسة الخارجية لرئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، سيمون موردو، للجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للتوصل لوقف إطلاق نار شامل، مؤكداً انخراط الحكومة الإيجابي مع كافة المبادرات والجهود الدولية للوصول لحل سياسي يستند إلى المرجعيات الثلاث.

وأبرز بن مبارك أن العائق الحقيقي أمام التوصل للسلام هو عدم جدية الميليشيا الحوثية في تحقيق أي تقدم إيجابي على الرغم من كل التنازلات التي قُدمت من قبل الحكومة، وهو ما يظهر بوضوح ارتهان هذه الميليشيا للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة، وتقديمها مصالح هذا النظام على حساب مصلحة الشعب اليمني، وهو الأمر الذي يطيل أمد هذه الحرب ويفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن.

وأكد أن السبب الرئيسي للأزمة الإنسانية في اليمن هو استمرار الميليشيا الحوثية بالتصعيد العسكري ورفضها لكافة المبادرات التي طرحت لوقف إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء وتحويل إيرادات المشتقات النفطية لسداد رواتب الموظفين بدلاً من توظيف هذه العائدات في مجهودها الحربي.

روابط ذات صلة

تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها

تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها
نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية

نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية
جازان.. نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

جازان.. نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*