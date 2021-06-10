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نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية

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نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية

نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية
http://almnatiq.net/?p=991600
المناطق - مكة المكرمة:

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان في مقر الإمارة بجدة، رئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي في مكة الدكتور عدنان عبدالله المزروع وعدد من منسوبي التجمع.

واستمع سموه، إلى شرح عن أعمال التجمع بالمنطقه، والخطط المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة والرامية لتطوير الخدمات الطبية، كما اطلع على البرامج الصحية المنفذة خلال موسم العمرة والهادفة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

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