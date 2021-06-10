جازان.. نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر

المناطق - جازان - فضه عطيف:

تمكن فريق طبي من قسم قسطرة القلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان من زراعة مضخة مساندة لعضلة القلب لمريضة بالعقد السادس من العمر، كانت تعاني من جلطة قلبية حادة.



وأوضحت صحة جازان أن الفريق الطبي قام بإجراء قسطرة قلبية، استخدم فيها جهاز مضخة قلبية كأول حالة من نوعها بالمنطقة.



وأشارت إلى أن هذا النوع من الأجهزة المساندة لعضلة القلب يتفوق على باقي الأجهزة المشابهة، حيث يعمل بشكل يحافظ على الوظائف الحيوية لبقية أعضاء الجسم ويمكن أن يبقى داخل جسم المريض لفترة زمنية، تمتد لعدة سنوات حتى يتم إجراء زراعة قلب للمريض.



وأفادت بأن زراعة المضخة القلبية هي العلاج النهائي لبعض المرضى، لاسيما الذين لا تناسبهم زراعة القلب لأنها تزيل عنهم الكثير من أعراض الفشل القلبي.