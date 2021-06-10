تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها

المناطق - وكالات:

عندما نتطرق الى موضوع تجميد الأطعمة في الفريرز كثيرة هي الأسئلة التي تطرحها ربة المنزل في هذا السياق، كم من الوقت أستطيع ترك هذه الأطعمة في الفريزر؟ وهل تصبح مضرة في حال تركها لفترة أطول؟ كيف أحفظ الأطعمة بحسب نوعها في الثلاجة؟ ما هي الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة؟ وغيرها من الأسئلة التي عنها في مقالاتنا السابقة.

اما اليوم فسنجيبك على أكثر الأسئلة طرحًا وهو مدة تجميد الأطعمة في الفريرز بحسب أنوعها من خلال الجدول التالي.