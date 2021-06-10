تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها

عندما نتطرق الى موضوع تجميد الأطعمة في الفريرز كثيرة هي الأسئلة التي تطرحها ربة المنزل في هذا السياق، كم من الوقت أستطيع ترك هذه الأطعمة في الفريزر؟ وهل تصبح مضرة في حال تركها لفترة أطول؟ كيف أحفظ الأطعمة بحسب نوعها في الثلاجة؟ ما هي الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة؟ وغيرها من الأسئلة التي عنها في مقالاتنا السابقة.
اما اليوم فسنجيبك على أكثر الأسئلة طرحًا وهو مدة تجميد الأطعمة في الفريرز بحسب أنوعها من خلال الجدول التالي.
- تختلف مدة تفريز اللحوم فالنيئة منها يمكنك وضعها 6 أشهر كمدة قصوى في الفريزر في حين أن اللحوم المطهوة لا يصلح تجميدها لأكثر من 3 أشهر.
- اما الدجاج النيء فيمكنك تركه في الفريرز لمدة سنة واحدة لكن الأمر لا ينطبق على الدجاج المسلوق الذي يصلح أن يبقى في الفريزر حتى 6 أشهر.
- بدورها الطماطم المدة القصوى التي يمكن وضعها فيها في الفريرز فهي 4 أشهر وبعد هذه الفترة يمكنك استخدام الطماطم في تحضير صلصة البيتزا وغيرها من الصلصات مثلًا.
- اما الخبز فيصلح وضعه في الثلاجة لـ3 أشهر كحدّ أقصى. في حين أن الحبوب المطهوة فيمكنك حفظها في الثلاجة من 8 الى 12 شهر في الوقت الذي يصلح فيه حفظ الزبدة في الثلاجة حتى 6 أشهر كحدّ أقصى.
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