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رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

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رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن
http://almnatiq.net/?p=991613
المناطق - واس:

حضر معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أمس الأربعاء، الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس المملكة الأردنية الهاشمية تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية.
وجرى خلال الاحتفال استعراض طابور الوحدات العسكرية والأمنية بمشاركة القوات المسلحة السعودية التي شاركت بعدد من الضباط وضباط الصف من مجموعة لواء الملك فيصل العاشر التابع للقوات البرية الملكية السعودية حاملين علم الوحدة الأقدم في القوات المسلحة السعودية بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجيوش والأجهزة الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة.
ورسم المشاركون من خلال طوابير العرض الرقم 100 في إشارة إلى المناسبة.
حضر الاحتفال عدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من كبار المسؤولين العسكريين في دول الشقيقة والصديقة.
من جانب آخر التقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأردنية اللواء الركن يوسف الحنيطي وبحثا خلال اللقاء التعاون والتنسيق في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة في المملكتين الشقيقتين.

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