الدفاع المدني يكرم الفائزين بجائزة التميز 2020 ومدني جـازان يحقق المنطقة المتميزة

المناطق - الرياض - فضه عطيف:

رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، حفل جائزة الدفاع المدني للتميز 2020م، بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالرياض.



وتأتي الجائزة ضمن منظومة من الأعمال والإجراءات التي تعمل عليها المديرية العامة للدفاع المدني من أجل تحقيق بيئة عمل محفزة وتنافسية بين منسوبي القطاع وتطوير وتأهيل قدراتهم ومهاراتهم بما ينعكس إيجابيا على أدائهم ويحقق أعلى درجات الإتقان للأمن وسلامة الوطن.



وحصلت مديريات مناطق (جازان – المدينة المنورة – القصيم) على جائزة فئة مديرية المنطقة المتميزة، بينما حصل مركز الدفاع المدني بـطليلان في الباحة ومركز الدفاع المدني بحي الموظفين في عسير، ومركز الدفاع المدني بالحكامية في جازان، على جائزة المركز الميداني المتميز، كما مُنحت جوائز في فئة الضابط المتميز، وفئة صف الضابط المتميز، وفئة الموظف المتميز، للمنسوبين المميزين وفق كل فئة.