مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية تنافسية بين المزارعين

المناطق - الجوف:

يعد معرض الزيتون الخاص بالمزارعين بمهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية حقيقية لمهرجان الزيتون يشارك فيها 45 عارضاً من مزارعي المنطقة ، لعرض منتجاتهم من زيت الزيتون ومشتقات زيتون المائدة بأنواع وطرق مختلفة والتي تنتجها أكثر من 18 مليون شجرة بالجوف.

ويؤكد مزارعو المنطقة أن مهرجان الزيتون يعد نافذة تسويقية ومركزاً لعرض منتجاتهم من زيت الزيتون وزيتون المائدة، أسهم في جذب عدد كبير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، لما حققه من نجاحات واسعة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية ، مكونا شهرة واسما أصبح بارزا في مجال الزراعة والاقتصاد.

ويتفق المزارعون أن معرض الزيتون أصبح نافذة تسويقية حقيقة لهم منذ انطلاقة المهرجان قبل 13 عام وهو الأمر الذي كان عائقاً كبيراً أمام تسويق زيتونهم وزيت الزيتون .

كما كان لجائزة سمو أمير منطقة الجوف دور كبير لخلق روح المنافسة بين مزارعي المنطقة وتخصيص سموه هذه الجائزة لأفضل منتج من الزيت والزيتون حسب الفحوصات المخبرية التي تداوم اللجنة على اخذها طيلة أيام المهرجان .