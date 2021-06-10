احدث الأخبار

مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية تنافسية بين المزارعين
أبرز المواد
 منازل عسير تحصل على نسبة 98.02٪ في حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021
أبرز المواد
 الدفاع المدني يكرم الفائزين بجائزة التميز 2020 ومدني جـازان يحقق المنطقة المتميزة
أبرز المواد
 رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن
أبرز المواد
 تعرفي على مدة تجميد بعض الأطعمة بحسب نوعها
أبرز المواد
 نائب أمير مكة ورئيس المجلس الاستشاري بالتجمع الصحي يبحثان تطوير الخدمات الطبية
أبرز المواد
 جازان.. نجاح أول عملية لزراعة مضخة قلب في مستشفى الأمير محمد بن ناصر
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل السفيران التنزاني والمصري لدى المملكة
أبرز المواد
 المجلس الأوروبي يؤكد أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في اليمن
أبرز المواد
 تخريج 814 من أفراد القوات الخاصة للأمن البيئي من معهدي التدريب بالرياض والشرقية
أبرز المواد
 ضبط 41 مخالفة لإجراءات “كورونا” في الجوف
أبرز المواد
 أمريكا تنوي استخدام حبوب “مولنوبيرافير” لعلاج الإصابة بكورونا
أبرز المواد
مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية تنافسية بين المزارعين

مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية تنافسية بين المزارعين

أبرز المواد
منازل عسير تحصل على نسبة 98.02٪ في حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021

منازل عسير تحصل على نسبة 98.02٪ في حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021

أبرز المواد
الدفاع المدني يكرم الفائزين بجائزة التميز 2020 ومدني جـازان يحقق المنطقة المتميزة

الدفاع المدني يكرم الفائزين بجائزة التميز 2020 ومدني جـازان يحقق المنطقة المتميزة

أبرز المواد
رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

أبرز المواد

مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية تنافسية بين المزارعين

مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية تنافسية بين المزارعين
http://almnatiq.net/?p=991626
المناطق - الجوف:

يعد معرض الزيتون الخاص بالمزارعين بمهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر نافذة تسويقية حقيقية لمهرجان الزيتون يشارك فيها 45 عارضاً من مزارعي المنطقة ، لعرض منتجاتهم من زيت الزيتون ومشتقات زيتون المائدة بأنواع وطرق مختلفة والتي تنتجها أكثر من 18 مليون شجرة بالجوف.

ويؤكد مزارعو المنطقة أن مهرجان الزيتون يعد نافذة تسويقية ومركزاً لعرض منتجاتهم من زيت الزيتون وزيتون المائدة، أسهم في جذب عدد كبير من الزوار من داخل المنطقة وخارجها، لما حققه من نجاحات واسعة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية ، مكونا شهرة واسما أصبح بارزا في مجال الزراعة والاقتصاد.

ويتفق المزارعون أن معرض الزيتون أصبح نافذة تسويقية حقيقة لهم منذ انطلاقة المهرجان قبل 13 عام وهو الأمر الذي كان عائقاً كبيراً أمام تسويق زيتونهم وزيت الزيتون .

كما كان لجائزة سمو أمير منطقة الجوف دور كبير لخلق روح المنافسة بين مزارعي المنطقة وتخصيص سموه هذه الجائزة لأفضل منتج من الزيت والزيتون حسب الفحوصات المخبرية التي تداوم اللجنة على اخذها طيلة أيام المهرجان .

روابط ذات صلة

منازل عسير تحصل على نسبة 98.02٪ في حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021

منازل عسير تحصل على نسبة 98.02٪ في حوكمة المنظمات غير الربحية لعام 2021
الدفاع المدني يكرم الفائزين بجائزة التميز 2020 ومدني جـازان يحقق المنطقة المتميزة

الدفاع المدني يكرم الفائزين بجائزة التميز 2020 ومدني جـازان يحقق المنطقة المتميزة
رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

رئيس هيئة الأركان العامة يحضر احتفالات الذكرى المئوية الأولى لتأسيس مملكة الأردن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*