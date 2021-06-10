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أكثر من 6 آلاف زائر لمهرجان زيتون الجوف الدولي خلال الثلاثة أيام الأولى

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أكثر من 6 آلاف زائر لمهرجان زيتون الجوف الدولي خلال الثلاثة أيام الأولى

أكثر من 6 آلاف زائر لمهرجان زيتون الجوف الدولي خلال الثلاثة أيام الأولى
http://almnatiq.net/?p=991632
المناطق - واس:

يواصل مهرجان زيتون الجوف الدولي في نسخته الرابعة عشر فعالياته المقامة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري بمدينة سكاكا, بعد أن افتتحه الاثنين الماضي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, وتقرر أن يستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان, أن المهرجان استقبل خلال أيامه الثلاثة الأولى أكثر من 6000 آلاف زائر, موزعين على الفترات اليومية الأربعة وفق تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا مع إبراز تطبيق توكلنا لجميع الزوار.

وأضاف الحموان أن أغلب مبيعات المهرجان شملت زيت الزيتون, والزيتون ومشتقاته المعروضة في معرض الزيتون بالمهرجان, الذي يعد الأكبر خليجياً, ويعرض من خلاله ما يزيد عن 150 ألف لتر زيت زيتون و 50 ألف كيلو جرام من زيتون المائدة .

وأكد أن المهرجان يسعى لفتح قنوات تسويقية للمزارعين لتسويق إنتاجهم من الزيت والزيتون ، حيث تمكن المزارعين المشاركين من تسويق كميات كبيرة من إنتاج مزارعهم, كما تمكنت الشركات المشاركة من عقد صفقات مختلفة في بيع الزيتون, وزيت الزيتون, كذلك أشجار الزيتون والمنتجات المختلفة من مشتقاته، حيث أن هذه الصفقات تُعد الهدف الرئيسي للمهرجان.

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