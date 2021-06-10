رابط التسجيل لحضور معرض مشاريع مكة الرقمي

المناطق - مكة المكرمة:

دعت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بـ “تويتر” إلى حضور معرض مشاريع مكة الرقمي.

وقالت الإمارة: “نسعد بحضوركم معرض مشاريع مكة الرقمي، وللتسجيل عبر الرابط (هنا).

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل قد دشن، الأربعاء، معرض مشاريع المنطقة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” والفعاليات المصاحبة له، وذلك في قبّة جدة.

وسيشهد المعرض انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي ، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي” ، ويشارك فيها فرق من طلاب وطالبات جامعات الملك عبدالعزيز، وأم القرى، وجدة، والطائف، وجامعة الأعمال والتكنلوجيا، إلى جانب متخصصين وأكاديميين في مجالات التقنية والبرمجيات والذكاء الاصطناعي.

وسيركز المشاركون البالغ عددهم أكثر من 90 مشاركا ومشاركة على وضع خطوات وخطط وبرامج تدعم التحول الرقمي في مجالات الحج والعمرة، والسياحة والترفيه والخدمات ، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي ، وكذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.

ويستضيف المعرض عدداً من الكوادر الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها ، احتفاءً بهم وتقديراً لدورهم البطولي في مكافحة جائحة كورونا ، كما يشهد المعرض جلسة حوارية يناقش فيها المشاركون عدداً من الموضوعات من بينها الجوانب الإعلامية والإعلانية وتأثرها بالطفرة التقنية ، وتطوير الخدمات والتنمية والذكاء الاصطناعي وغيرها ، تحت عنوان “الإعلان والإعلام والخدمات الرقمية”.

وسيكون المعرض الرقمي مُتاحاً لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الحسبان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحدّ من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر أسبوعاً، وسيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها، وستُنظّم زيارات لمنسوبي القطاعات الحكومية والأهلية في المنطقة، إضافة إلى منسوبي وممثلي وأعضاء الأندية الأدبية والرياضية والمجالس المحلية والبلدية وغيرها من القطاعات.