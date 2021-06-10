السفير المعلمي يستقبل مندوب جمهورية الغابون الدائم لدى الأمم المتحدة

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استقبل معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، اليوم في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم في نيويورك، المندوب الدائم لجمهورية الغابون لدى الأمم المتحدة السفير ميشيل كزافييه بينج.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة ترشح جمهورية الغابون للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ٢٠٢٢-٢٠٢٣م واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.