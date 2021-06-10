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شركة “آبل” تستثني مصر والسعودية من خاصية إخفاء تصفح الويب

شركة “آبل” تستثني مصر والسعودية من خاصية إخفاء تصفح الويب
http://almnatiq.net/?p=991658
المناطق - الرياض

قالت شركة “آبل” إن ميزة الخصوصية الجديدة لإخفاء تصفح الويب الخاص للمستخدم لدى مزودي خدمة الإنترنت والمعلنين، لن تكون متاحة في الصين و السعودية و مصر.

وتأتي هذه الخطوة ضمن إجراءات حماية الخصوصية التي أعلنت عنها الشركة في مؤتمرها السنوي لمطوري البرمجيات يوم الاثنين، وهي الأحدث في جهد استمر لسنوات من قبل “آبل” لخفض تتبع مستخدميها من قبل المعلنين والأطراف الثالثة. وفقاً لصحيفة “غارديان” البريطانية

وتمكن الميزة الجديدة حركة المرور الخاصة بالويب إلى خادم تحتفظ به “آبل”، حيث يتم نزع جزء من المعلومات يسمى عنوان بروتوكول الإنترنت “آي بي”.

وبعد ذلك ترسل “آبل” بيانات حركة المرور إلى خادم ثان يحتفظ به المشغلون الخارجيون، الذي يضع عنوانا مؤقتا للمستخدم، ويرسل بدوره حركة المرور إلى الوجهة الخاصة به.

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