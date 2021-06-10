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سلالة من إنفلونزا الطيور أشد خطرًا تضرب الصين

سلالة من إنفلونزا الطيور أشد خطرًا تضرب الصين
http://almnatiq.net/?p=991663
المناطق - وكالات

أعلنت الصين تسجيل أول إصابة بشرية بسلالة متحورة من فيروس إنفلونزا الطيور وهي H5N8.

وأوضحت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، أنه تم الإبلاغ عن تفشي سلالة إنفلونزا الطيور H5N8 فى مقاطعة شنشى.

وذكر الموقع الرسمي لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” أن أعراض السلالة الجديدة شديدة الخطورة والعدوى.

وتتمثل الأعراض في كل من: التهاب الملتحمة – الحمى – السعال – التهاب الحلق- آلام العضلات – الغثيان وآلام البطن – الإسهال -القيء – ضيق التنفس – الالتهاب الرئوي والضائقة التنفسية الحادة – الالتهاب الرئوي الفيروسي – فشل الجهاز التنفسي.

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