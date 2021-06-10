الأرصاد : 7 مناطق موعودة بأمطار رعدية

المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة، الشرقية ، الرياض ، نجران ). وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .