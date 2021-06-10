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“الاستثمارات العامة” سيصبح مستثمراً رئيسياً في صندوق خليجي للبنية التحتية

“الاستثمارات العامة” سيصبح مستثمراً رئيسياً في صندوق خليجي للبنية التحتية
http://almnatiq.net/?p=991686
المناطق - الرياض

قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، إن صندوق الاستثمارات العامة سيصبح مستثمراً رئيسياً في صندوق جديد للبنية التحتية بمنطقة الخليج، تصل قيمته إلى 800 مليون دولار، وهو صندوق تؤسسه شركتي “أبردين ستاندرد إنفستمنتس” و”إنفستكورب”.

بحسب مصادر نقلت عنها الصحيفة، فإن “إنفستكورب” ومقرها البحرين، وهي أكبر مدير استثمار بديل في الشرق الأوسط، تضع اللمسات الأخيرة على الإغلاق الأول لصندوق البنية التحتية عند حوالي 250 مليون دولار، والذي يمكن الإعلان عنه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حسبما تناولته “الشرق”.

سيكون صندوق الاستثمارات العامة، مستثمراً رئيسياً، إلى جانب مؤسسة آسيوية كبيرة.

يتوقع صندوق “أبردين إنفستكورب” تركيز الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية عبر دول الخليج، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الاجتماعي والمياه والرقمنة.

ويراهن الصندوق على أن الجيل الجديد من القادة الخليجيين في دول مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، سيعطون الأولوية للتنمية الاجتماعية في خطط التحول الاقتصادي الخاصة بهم، بحسب الصحيفة.

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