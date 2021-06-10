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“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح آلية المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية

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“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح آلية المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية

“الزكاة والضريبة والجمارك” توضح آلية المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) من الفوترة الإلكترونية
http://almnatiq.net/?p=991689
المناطق - الرياض

تبدأ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في الأول من يناير العام 2023م المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) من مشروعها الفوترة الإلكترونية (فاتورة) بشكل تدريجي، حيث سبق وأعلنت الهيئة في ديسـمبر 2020م عن لائحة الفوترة الإلكترونية وعرفت الفاتورة الإلكترونية بأنها: فاتورة يتم إصدارها وحفظها بصيغة إلكترونية منظمة عبر نظام إلكتروني وتحتوي على متطلبات الفاتورة الضريبية.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي دليل تعريفي بالمتطلبات اللازمة لكل مرحلة، موضحة أن تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة) سيتم على مرحلتين، أولاً: مرحلة الإصدار التي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي ابتداءً من 4 ديسمبر 2021م، وستتطلب من جميع المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًّا عبر نظام إلكتروني متوافق مع متطلبات الهيئة. ثانياً: مرحلة الربط والتكامل وتقوم المرحلة هذه على مبدأ ترسيخ التكامل بين الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين وبين أنظمة الهيئة. وشددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والتقنية الخاصة بكل مرحلة من مراحل تطبيق الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

وتتطلب المرحلة الثانية متطلبات إضافية مقارنة بالمرحلة الأولى. وتشتمل المتطلبات الإضافية على (على سبيل المثال): إصدار وحفظ الفواتير الضريبية والفواتير الضريبية المبسطة بصيغة إلكترونية محددة بصيغة (XML) أو (PDF/A3) متضمنة صيغة (XML)، ووضع خصائص منع التلاعب ومنها ختم التشفير، وأخيراً التأكد من الربط والتكامل مع أنظمة الهيئة.

وسيتم تطبيق المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) بشكل تدريجي وأضافت الهيئة بأنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية وإشعار الفئات المستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.

ودعت الهيئة كافة المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية ومزودي خدمات أنظمة الفوترة، إلى الاطلاع على قرار الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية والتعرف على المتطلبات التي يتضمنها، للتأكد من استعدادهم لرحلة الفوترة الإلكترونية (فاتورة).

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