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أسعار الذهب تنخفض بفعل ارتفاع الدولار

أسعار الذهب تنخفض بفعل ارتفاع الدولار

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أسعار الذهب تنخفض بفعل ارتفاع الدولار

أسعار الذهب تنخفض بفعل ارتفاع الدولار
http://almnatiq.net/?p=991697
المناطق - الرياض

تراجعت أسعار الذهب اليوم بفعل ارتفاع الدولار ، وذلك قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبيانات للتضخم الأمريكي تصدر في وقت لاحق من اليوم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1883.26 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0545 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1888.20 دولار للأوقية.

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