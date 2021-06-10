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جامعة نجران تمدد فترة القبول لبرامج الماجستير

جامعة نجران تمدد فترة القبول لبرامج الماجستير
http://almnatiq.net/?p=991706
المناطق - نجران

مددت جامعة نجران فترة القبول للتسجيل في برامج الماجستير مدفوعة الرسوم حتى يوم الخميس القادم عبر الرابط http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.
وكانت الجامعة قد أعلنت عن فتح القبول في 14 برنامجاً للماجستير مدفوع الرسوم للعام الجامعي 1443هـ، إلكترونياً عبر الرابط : http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.
وتشمل البرامج مسارات التفسير وعلوم القرآن للطلاب والطالبات، والعقيدة والمذاهب المعاصرة للطالبات فقط، و إدارة الأعمال التنفيذي للطلاب والطالبات، والتنفيذي في إدارة الموارد البشرية للطلاب والطالبات، والأنظمة المهني للطلاب والطالبات، والمهني في المحاسبة للطلاب والطالبات، والتربية المهني في القيادة التربوية للطلاب والطالبات، والتربية المهني في تقنيات التعليم للطلاب والطالبات، والتربية المهني في التربية الخاصة للطلاب والطالبات، والتربية المهني في الطفولة المبكرة للطالبات فقط، واللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (tesol) للطلاب والطالبات، والدراسات الأدبية والنقدية للطلاب والطالبات، والأمن السيبراني المهني للطلاب والطالبات، وتقنية المعلومات المؤسسية المهني للطلاب والطالبات.

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