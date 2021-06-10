أمير تبوك يرعى حفل تخريج الدفعتين الـ 13 من حملة البكالوريوس والماجستير لطلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان

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رعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس مجلس أمناء جامعة فهد بن سلطان مساء أمس ، حفل تخريج الدفعة الـ 13 من طلاب وطالبات الجامعة من حملة درجة البكالوريوس ، والدفعة الثامنة من حملة الماجستير للعام الجامعي 1441 /1442هـ ، والبالغ عددهم 465 طالب وطالبة , حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر الجامعة رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان.

وفور وصول سموه لمقر الجامعة قام بتدشين ” مختبر بلومبيرغ ” الذي تسعى من خلاله الجامعة إلى مساعدة الطلاب والطالبات على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات المالية وعرض السوق ، وتعزيز المعرفة التجارية والمالية للطلاب والأساتذة ، بعد ذلك أطلع سموه على اللوحة الجدارية التي ضمت برامج الجامعة والسنة التحضرية فيها والمشاركة المجتمعية ، إلى جانب الإعتمادات والإتفاقيات التي وقعتها الجامعة ، ثم أطلع سموه على الإعتماد المؤسسي للجامعة ، والذي أصدرته هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والإعتماد الأكاديمي ، مهنأً سمو الجامعة على حصولها على هذا الإعتماد ، بعدها شاهد سموه عدداً من الأعمال الفنية والتشكيلية لطلاب وطالبات النادي الفنون للرسم والموسيقي .

وبعد أن أخذ سموه مكانه بالحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم بدأت المسيرة الرمزية للخريجين والخريجات ، ليلقي بعدها رئيس جامعة فهد بن سلطان الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان كلمة أعرب فيها عن شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة تبوك على تفضله برعاية الحفل ومشاركة أبنائه الخريجين فرحتهم بساعات التخرج ، مؤكداً على تنامي دور الجامعة وأثرها التعليمي في المنطقة ، لما تلقاه من أهتمام ومتابعة شخصية من سموه ، حيث تعمل الآن على إفتتاح الكلية السادسة فيها ، وفق أعلى المعايير العلمية وبالتعاون مع أهم المراكز العلمية في العالم .

إثر ذلك تقدم أربعة طلاب للتعريف عن أنفسهم وتخصصاتهم باللغات ( الأسبانية واليابانية والفرنسية والإيطالية ) وتناولوا من خلالها الجهود الكبيرة للجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها ، وأولياء الأمور , مقدمين التهنئة لزملائهم وزميلاتهم الخريجين والخريجات .

وفي الختام سلم سموه وثائق التخرج لممثلي الأقسام من الخريجين والخريجات الأوائل ، ثم أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه : هذا موسم حصادٍ في جميع جامعات المملكة والمؤسسات التعليمية بها – والله الحمد – وهو الإستثمار الحقيقي الذي يحرص عليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

والملاحظ أن التعليم لدينا في تطور كبير ، وما إطلاق وزير التعليم مؤخراً لإجراءات التعليم القادم ، إلا دليل ذلك والأمر المبشر – ولله الحمد – بالخير ، مؤكداً سموه أن التعليم هو الأساس وهو الإستثمار الحقيقي ، ولهذا السبب ميزانية بلادكم معظمها موجهة للتعليم .

وأعرب سموه في ختام تصريحه عن سعادته بمشاركة الطلاب والطالبات حفل تخرجهم قائلا ً : أنا سعيد هذا اليوم وهذا المساء مع الأبناء والبنات الخريجين والخريجات ، وهي ليلة إستثنائية ، وإن شاء الله العام القادم نرى الجميع حاضرين ، سائلا الله جل في علاه أن يديم على بلادنا ولاة أمرها وأمنها وأستقرارها .

حضر الحفل وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ومديرو الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة .