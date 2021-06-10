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رابطة العالم الإسلامي تستضيف “إعلان السلام بأفغانستان”

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رابطة العالم الإسلامي تستضيف “إعلان السلام بأفغانستان”

رابطة العالم الإسلامي تستضيف “إعلان السلام بأفغانستان”
http://almnatiq.net/?p=991721
المناطق - الرياض

من أرض السلام ومن جوار بيت الله الحرام، تستضيف رابطة العالم الإسلامي اليوم الخميس بمكة المكرمة، المؤتمر الإسلامي “إعلان السلام في أفغانستان”، الذي يجمع للمرة الأولى على طاولة واحدة كبار علماء أفغانستان وباكستان في منجز تاريخي موحد نحو تحقيق المصالحة بين الفئات المتقاتلة لإنهاء الاقتتال، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، وذلك برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الملتقى التاريخي إيماناً بدور الرابطة في حل جميع النزاعات والخلافات داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية مشمولاً بالدعم والرعاية الكبيرة من محضن القدسية والريادة الإسلامية المملكة العربية السعودية، خاصة أن هذا الصراع المرير الذي طال أمده يتغذى على التطرف والجهل والعنصرية والتعصب، ولا بد أن يواجه بالعلم والوعي وإنارة الفكر وإحياء مشاعر الإيمان الخاشعة النقية ومبادئ الإسلام الرفيعة، الدافعة لإيقاد عزائم الخير وإخماد نزعات الشر ونزغات الشيطان بين الفرقاء ما يؤكد أهمية دور العلماء الربانيين في إخماد الفتنة وهو ما سيتم بعون الله التوافق عليه إيذاناً بانطلاق هذه المصالحة بسلامها ووئامها الأخوي.

وستبدأ أعمال هذا المؤتمر من جوار بيت الله الحرام بمكة المكرمة قبلة المسلمين الجامعة، استشعاراً من رابطة العالم الإسلامي لمسؤوليتها التاريخية، كحاضنة للشعوب الإسلامية والمظلة المؤسسية لعلماء ومفكري الأمة الإسلامية المنضوين تحت لوائها، والممثلة لقضايا الأمة، والحريصة على تحقيق وحدتها وتضامن تنوعها ووئامه، وأمن مجتمعاتها وصيانة أرواح أفرادها، وترجمةً لرؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها التي تحمل الرحمة والسلام للعالمين من القبلة الجامعة للمسلمين “الكعبة المشرفة” في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، وقد ميز هذا اللقاء التاريخي أنه يأتي برعاية ودعم من المملكة العربية السعودية.السعوديةالسعودية.. توزيع مليون نسخة من المصحف على 413 جمعية

ويشارك في جلسته الافتتاحية الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، و الشيخ الدكتور نور الحق قادري وزير الشؤون الإسلامية وتسامح الأديان في جمهورية باكستان، و الشيخ محمد قاسم حليمي، وزير الحج والأوقاف والإرشاد في جمهورية أفغانستان، وكبار علماء البلدين كما سيحضر هذه الجلسة السفيـر الفريـق بـلال أكبـر سفير جمهورية باكستــان لدى المملكة العربية السعودية، والسفير أحمد جاويد مجددي سفير جمهورية أفغانستان لدى المملكة العربية السعودية، والسفيــر رضوان سعيد شيخ المندوب الدائم لجمهورية باكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، والسفير الدكتور شفيق صميم المندوب الدائم لجمهورية أفغانستان لدى منظمة التعاون الإسلامي.

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات ويتحدث فيه أكثر من 20 متحدثاً رئيسياً من كبار العلماء في خمسة محاور، تناقش السلام والسماحة والاعتدال والمصالحة في الإسلام، إضافة إلى منهج الإسلام في صيانة كرامة الإنسان والحفاظ على حياته، وبناء السلام في ضوء المبادئ الإسلامية، وأهمية السلام والأمن الإقليمي، وأخيراً دور العلماء في حل النزاعات الإقليمية ودعم جهود السلام، ثم تلاوة البيان الختامي وإعلان السلام في أفغانستان.

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